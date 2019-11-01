РИАМО - 1 ноя. Жители подмосковного городского округа Ступино примут участие в иммерсивном спектакле «Дом 19/07», мероприятие пройдет в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» при поддержке ОЭЗ «Ступино Квадрат», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Представление «Дом 19/07» начнется 2 ноября в 19:00 во Дворце культуры.

«Городской округ Ступино всегда был не только индустриальным, но и культурным флагманом Московской области и России в целом. Во многом благодаря предыдущему главе муниципалитета Павлу Челпану. Он основал и филармонию, и театр, и симфонический оркестр. Эту эстафету подхватила его воспитанница Вера Назарова, вместе с которой нам удалось пригласить талантливейшую труппу, которая работает в формате иммерсива. Я счастлива, что у жителей Ступина появилась возможность насладится этим видом искусства у себя дома!» - отметила управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Иммерсивный формат предполагает отсутствие сцены и привычного зрительного зала. Есть только Дом: его комнаты, коридоры, лестницы, залы, в которых разворачиваются мистические истории, произошедшие более сотни лет назад. Гостям предстоит следовать за героями Дома, наблюдая за ними, прикасаясь к их судьбам.

«Мы благодарны губернатору Московской области Андрею Воробьеву за поддержку наших инициатив по созданию комфортной среды для жителей нашего городского округа, благодаря которой нам удалось привлечь к сотрудничеству очень талантливых людей. В конце сентября этого года у нас в городе ведущий солист Большого театра Павел Дмитриченко открыл профессиональную Академию балета. Председателем попечительского совета Академии стал народный артист России Николай Цискаридзе», - отметила глава муниципалитета Вера Назарова.

По ее словам, благодаря успешному сотрудничеству с одним из главных идеологов иммерсивного театрального искусства в России, солистом мюзикла «Призрак оперы» Сергеем Борзовым жители Ступина смогут увидеть спектакль «Дом 19/07», не выезжая в столицу.

«Несмотря на то, что иммерсивный формат новый жанр, он очень быстро развивается. Я очень благодарен главе муниципалитета Вере Назаровой и Екатерине Евдокимовой за возможность познакомить жителей Ступина с этой формой театрального искусства», - сказал Борзов.

Он отметил, что сотрудничество с ОЭЗ «Ступино Квадрат» началось не так давно, однако за это время было организовано уже несколько концертов в формате open air в ОЭЗ на фестивальной площадке арт-кластера «Арт Река».

«Мы единомышленники и нам нравится идея управляющей компании ОЭЗ проводить фестивали на индустриальной площадке. Сотрудники заводов не чувствуют себя в резервации, культурный досуг естественным образом вплетается в рабочую повседневность», - заключил Борзов.