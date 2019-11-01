РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 ноя. К работам по очистке Малаховского озера в Люберцах планируется приступить в июне 2020 года, сообщила на встрече с жителями по вопросу благоустройства Малаховского озера начальник управления по охране окружающей среды администрации Люберец Ирина Степанова.

«На следующий год (2020 год - ред.) у нас запланировано два этапа работ на озере: первый – очистка озера, второй – капитальный ремонт дамбы. В нынешнем году специалисты приступили к разработке проектной документации, обязательным условием которой является положительная государственная экспертиза. Работы должны быть закончены к концу марта 2020 года. К работам по очистке Малаховского озера планируется приступить в июне 2020 года. Бюджет заложен областной», – сказала Степанова.

По ее словам, как один из вариантов очистки – высасывание иловых отложений со дна.

«Хочу сделать акцент, иловая масса не будет лежать на берегу и издавать неприятных запахов. Иловая масса будет помещена в гермитичные контейнеры и вывезена для утилизации на полигон», – отметила Степанова.