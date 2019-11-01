РИАМО - 1 ноя. В столице возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского, агрессивный мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов и начал его избивать, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«В дежурную часть ОМВД России по Тимирязевскому району Москвы за совершение административного правонарушения по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство – ред.) был доставлен гражданин, который повел себя агрессивно, и в последствии нанес удары руками в область головы участковому уполномоченному полиции», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».