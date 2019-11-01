РИАМО - 1 ноя. Начался прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий юридическим лицам для возмещения затрат на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры при создании гостиничных комплексов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Принимать заявки будут до 11 ноября. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы в декабре 2019 года на официальном сайте министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Ключевые критерии и условия получения субсидии: регистрация компании на территории Московской области и ведение деятельности по коду ОКВЭД 55.1; инвестиции в проект в размере не менее 50 миллионов рублей; создание гостиничного комплекса не менее 20 номеров», - говорится в сообщении.

Также при подаче документов нужно учитывать, что ввод в эксплуатацию объекта был не ранее 2017 года, затраты к возмещению на инженерную и дорожную инфраструктуру понесены в период года ввода в эксплуатацию гостиничного комплекса и трех предшествующих календарных лет, гостиница соответствует категории 3 звезды и выше, нет задолженностей по налогам и сборам.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, максимальный размер субсидии не может превышать 80 миллионов рублей для одного юридического лица и не более 15% от общих инвестиционных затрат в проект.