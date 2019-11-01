РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье с пятницы начали работать единый колл-центр Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, а также скорая ветеринарная площадь, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Центр начал свою работу сегодня. Он создан для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Подмосковья», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он отметил, что через колл-центр можно записаться на прием в государственную ветеринарную клинику или оформить выезд ветеринарного специалиста на дом.

Кроме того, специалисты ответят на вопросы в рамках своей компетенции — расскажут, как вакцинировать животных от бешенства и инфекций, как оформить документы для выезда животных за пределы страны, какую профилактическую помощь можно получить в государственных ветклиниках. Также подскажут адрес и время работы ближайшего отделения ветстанции.

«Можно также оставить отзывы на работу ветеринарных специалистов на территории Московской области. В следующем году мы планируем создание единой базы пациентов и услуг, что позволит сделать работу ветеринарных специалистов еще более эффективной и оперативной», - добавил Разин.

Телефон единого контактного центра Государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области: 8 (495) 668-01-25. Он работает ежедневно с 09:00 до 21:00.