РИАМО - 1 ноя. В доме культуры «Озерецкий» в Орехово-Зуевском городском округе 10 ноября в 15:00 юные актеры представят зрителям спектакль «Кошкин дом», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Кошкин дом» – одноактовый музыкальный спектакль. Со сцены юные актеры расскажут о жизни животных, которые веселятся, танцуют и поют на улицах своего сказочного города», - говорится в сообщении

Зрители увидят капризную Кошку-хозяйку, семейство веселой Свиньи, норовистого Козла с его длиннорогой Козой, и громкоголосого Петьку Петуховича с Курицей.