РИАМО - 1 ноя. Международная научно-практическая конференция «Комплаенс как система управления рисками: российский и европейский опыт» состоится 12 и 13 ноября в доме правительства Московской области в Красногорске (12 ноября) и в Московском государственном областном университете в Москве (13 ноября), говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В рамках конференции будет представлен зарубежный опыт – профессор, доктор юридических наук Клаус Армбрюстер выступит с докладом, в котором будут рассмотрены правовые аспекты европейского комплаенса, культура и процесс комплаенса, понятие перекрестного комплаенса, вопросы комплаенс-контроля при управлении государственными закупками, соотношение закона о защите персональных данных в европейских странах и комплаенса», - говорится в сообщении.

Участники конференции смогут обменяться практиками и аналитическими данными о влиянии антимонопольного комплаенса на эффективность хозяйствующих субъектов и экономики в целом. Ведущие специалисты поделятся знаниями, опытом, перспективными идеями и направлениями развития комплексной системы комплаенса.

Кроме того, на мероприятии будут освещены проблемные вопросы, возникающие при внедрении системы организации внутреннего контроля и управления рисками. Ключевые специалисты и эксперты расскажут об опыте внедрения комплаенса и о достигнутых результатах.

Также в конференции примут участие представители комитета по конкурентной политике Московской области, Ассоциации антимонопольных экспертов, Национальной ассоциации комплаенс, комитета по комплаенсу и этике Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ), ведущих российских компаний.