РИАМО - 1 ноя. В Орехово-Зуевском округе прошел круглый стол на тему: «Оплата услуг ЖКХ по единому платежному документу от «МособлЕИРЦ», большее количество вопросов было направленно представителю регионального оператора по обращению с ТКО Московской области Ногинской зоны ООО «Хартия», говорится в сообщении министерства ЖКХ Подмосковья.

Мероприятие инициировала председатель общественного совета в сфере ЖКХ Орехово-Зуева, депутат совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Московской области Елена Белолипецкая. Она же выступила модератором круглого стола.

«Вопрос для жителей городского округа актуальный и для разъяснения по данному вопросу были приглашены представители ресурсоснабжающих организаций, представители государственной жилищной инспекции, местные депутаты и представители общественной палата Орехово-Зуево, а также представитель «МособлЕИРЦ», - говорится в сообщении.

Заместитель директора филиала «Подмосковный» ООО «Хартия» Андрей Пащенко также принял участие от лица регоператора. Он дал разъяснения на все поступившие вопросы от жителей города и представителей управляющих компаний. Также немало вопросов было задано представителю «МособлЕИРЦ».

Всего в мероприятии приняли более 100 человек.