РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 ноя. В Московский областной центр охраны материнства и детства, который находится в подмосковных Люберцах, поступило несколько видов нового современного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Несколько видов нового современного оборудования поступило в 2019 году в Московский областной центр охраны материнства и детства. В том числе: неонатальные столы, дефибрилляторы, рентгенаппараты, дерматом, электрокардиограф, стоматологическая установка, инкубаторы интенсивной терапии, мониторы пациента, неонатальные мониторы, наркозно-дыхательный аппарат, аппараты ИВЛ – всего 14 наименований», – говорится в сообщении.

До конца года ожидается поставка еще 10 видов оборудования. Общая стоимость нового оборудования, поставленного МОЦОМД в 2019 году, составит более 43,5 миллионов рублей.

«У специалистов нашего центра появилась возможность качественно оказывать медицинскую помощь как нашим самым маленьким пациентам в Детском стационаре, так и беременным женщинам, при необходимости в Люберецком роддоме. Благодаря новому оборудованию мы можем понизить в разы показатели младенческой смертности и спасти юные жизни, а мамам оказать качественную медицинскую помощь по самому современному медицинскому стандарту», - сказала главный врач центра Татьяна Мельник.

По словам главврача, особо важны для организации новые инкубаторы и аппараты ИВЛ, которые позволяют спасти жизни новорожденных с экстремально низкой массой тела. Ранее в центре уже работали 23 таких аппарата. Увеличение числа кювезов для выхаживания новорожденных позволят врачам спасти еще больше жизней.