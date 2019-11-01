РИАМО - 1 ноя. В 2019 году в государственных учреждениях Московской области проводятся работы по замене 19,5 тысяч устаревших светильников на энергоэффективные светодиодные, это позволит экономить ежегодно не менее 5 миллионов киловатт-часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Данная работа проводится в рамках подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«В ближайших планах - завершить работы по замене люминесцентных светильников на современные светодиодные источники внутреннего освещения в ГАСУ СО Московской области «Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Всего будет заменено 1146 светильников внутреннего освещения, что существенно повысит комфортность пребывания посетителей в социальном учреждении», — говорится в сообщении.

Модернизация систем освещения позволит достичь ежегодной экономии не менее 5 миллионов киловатт-часов, что позволит перераспределить бюджет и направить сэкономленные средства на другие нужды.