РИАМО - 1 ноя. За октябрь региональный оператор по обращению с отходами дополнительно установил в подмосковном Серпухове 68 контейнеров для раздельного сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Компания регионального оператора ведет планомерную работу по совершенствованию контейнерного парка в Чеховском кластере. <…> За октябрь ООО «МСК-НТ» расставила на контейнерные площадки Серпухова дополнительно 65 новых серых баков и три синих», - говорится в сообщении.

За весь период на обслуживаемой компанией территории кластера выставлено 7217 контейнеров для смешанных отходов и 1497 для раздельного сбора, а в городском округе Серпухов - 1306 и 345 соответственно.

Ежедневно две ремонтные бригады проводят ремонт баков по заявкам управляющих компаний. В основном у баков ремонтируют колеса, также часто заменяют отсутствующие крышки и разбитую сетку. В день мастера могут починить до 30 контейнеров. В случае серьезных поломок контейнеры заменяют на новые.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.