РИАМО - 1 ноя. В рамках всероссийского фестиваля «Nauka 0+» университет «Дубна» и Объединенный институт ядерных исследований 2 ноября в откроют площадку «105-й элемент» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Программа мероприятия очень насыщенная, каждый гость однозначно найдет для себя что-то интересное. Школьники смогут узнать про различные научные достижения, поучаствовать в научных экспериментах, а также получить новый опыт на занимательных мастер-классах», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что всем участникам гарантированы положительные эмоции и новые знания в области физики, химии и других наук.

«В увлекательных мастер-классах, научных шоу, экспериментариумах, конкурсах, квестах и лекциях смогут принять участие ребята старше шести лет, вход для всех будет свободным», – отметила Каклюгина.

Всероссийский фестиваль «Nauka 0+» – крупнейший российский научно-популярный проект в области науки и технологий. Его главная цель – популяризация науки среди аудитории всех возрастов, организация диалога между наукой и обществом с помощью демонстрации результатов экспериментов.