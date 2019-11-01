РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 ноя. Пляжи на Малаховском озере в Люберцах останутся, их только благоустроят, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В пятницу состоялась встреча жителей и главы Люберец по вопросу благоустройства Малаховского озера. Житель поселка Малаховка поинтересовался о судьбе пляжей озера.

«Пляжи мы обустроим, исторические пляжи не тронут. Мы ставим задачу, чтобы на озере была комфортная зона отдыха. Также хотим закольцевать тропиночную зону вокруг озера», – сказал глава.

Также одна из жительниц уточнила на каком расстоянии будет находиться барбекю от пляжа.

По словам архитектора Юрия Пантелеева, зона барбекю будет находиться от пляжа на расстоянии 40-50 метров.