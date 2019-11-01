РИАМО - 1 ноя. В банковском секторе Московской области и Москвы в третьем квартале 2019 года обнаружили 4 985 банкнот с признаками подделки, больше всего нашли поддельных пятитысячных купюр — более 3,5 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

Также поддельными признано 448 двухтысячных банкнот. Кроме того, подделывали купюры номиналом в 1 тысячу рублей, таких банкнот нашли. 21 банкнота номиналом 500 рублей также оказались поддельными.

«Деньги небольших номиналов подделывают значительно реже: обнаружено четыре банкноты номиналом 100 рублей, по две банкноты 200 рублей и 50 рублей. Выявлены также три монеты достоинством 10 рублей и одна пятирублевая монета», - отмечается в материале.

Также в Московском регионе за июль-сентябрь зафиксировали 340 случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств. Чаще всего обнаруживают доллар США – обнаружено 208 банкнот. Кроме того, выявлено 126 фальшивых евро, пять банкнот китайских юаней и одна английских фунтов стерлингов.