РИАМО - 1 ноя. Жители деревень городского округа Чехов приняли участие в сходах, в ходе которых определи места для размещения контейнерных площадок, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках работы по обустройству площадок сотрудники регоператора по обращению с отходами совместно с сотрудниками МБУ «Экология и природопользование» регулярно выезжают в населенные пункты для проведения встреч с местными жителями.

«На этой неделе мероприятия прошли в нескольких деревнях городского округа Чехов. 29 октября в деревне Венюково на улице Шоссейная, у дома 10 состоялось собрание жителей. На повестке стоял вопрос об установке контейнерной площадки (КП) на улице Шоссейная. Место, предложенное представителем МБУ «Экология», не устроило жителей. После обсуждения, все-таки найдено новое решение», - отмечается в материале.

30 и 31 октября также прошли встречи в деревнях Шарапово и Венюково, а 1 ноября была запланирована встреча с жителями деревни Дулово. Встречи продолжатся также в ноябре и декабре.

«Жители всего 13 из 83 населенных пунктов городского округа Чехов отказались от строительства мусоросборной площадки. В некоторых деревнях и поселках установка КП невозможна по причине отсутствия муниципальной земли, что является одним из главных критериев ее оборудования. Кроме того, контейнерная площадка должна находиться не менее чем в 25 метрах от трассы и минимум в 20 метрах от жилого строения», - отмечается в материале.

До конца 2020 года площадки ИЖС оборудуют силами муниципальных властей, разместит контейнеры на них ООО «МСК-НТ».