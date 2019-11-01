РИАМО - 1 ноя. «Семья» скульптурных павлинов в подмосковном Серпухове пополнится птичкой-туристом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мини-скульптуру павлиненка-туриста установят уже завтра (2 ноября – ред.) в Принарском парке. Это уже восьмой арт-объект, посвященный символу города», - говорится в сообщении.

Первым в «семье» стал павлиненок-театрал, которого установили у входа в Городской музыкально-драматический театр.

Птичек также разместили около стадиона «Труд», в сквере «Екатерининский», возле Серпуховского историко-художественного музея, здания Следственного комитета, Центральной детско-юношеской библиотеки и в парке имени Олега Степанова.

Планируется, что в скором времени в значимых для Серпухова местах появятся еще пять павлинов.