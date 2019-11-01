РИАМО - 1 ноя. «Почта России» запустила второй этап программы по повышению зарплаты сотрудникам основного производства, с пятницы в среднем на 20% вырастут заработные платы 18 364 сотрудников из 1539 отделений почтовой связи в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений и их заместителям была запущена 1 мая 2019 года. Тогда были повышены зарплаты 48 тысячам сотрудников в 17 регионах страны.

«В общей сложности на увеличение дохода сотрудников в ближайшие полтора года «Почта России» направит 11,5 миллиардов рублей. Всего программа затронет 224 тысячи сотрудников отделений почтовой связи и завершится в ноябре 2020 года», - говорится в сообщении.

Гендиректор АО «Почта России» Николай Подгузов уточнил, что основная цель компании - за счет повышения экономической эффективности довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в регионах по сопоставимым профессиям.

Он добавил, что комплексная программа по улучшению условий труда включает в себя не только рост доходов сотрудников, но и модернизацию почтовой инфраструктуры.