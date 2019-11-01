РИАМО - 1 ноя. В деревне Покровское подмосковной Истры, на Центральной улице, 33, открывается новый магазин «Азбука вкуса», там создано 90 новых рабочих мест для жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Сегодня мы проверили готовность магазина к работе по основным параметрам – соблюдение правил товарного соседства и особенно выкладки молочной продукции, работоспособность систем безопасности, техническую готовность оборудования. Объект в полной мере готов к работе и созданию комфортных условий для осуществления покупок», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Это уже 25-й по счету магазин сети «Азбука вкуса» в Подмосковье. В торговом зале нового супермаркета предусмотрен детский островок «Лакомка», где можно будет не только приобрести разнообразные сладости и увидеть их приготовление, но и принять непосредственное участие в процессе. Также для детей будут организованы тематические мероприятия и праздник, конкурсы и анимация.

Для взрослых на территории магазина предусмотрено кафе, где не только можно будет выпить кофе или соки, но полноценно пообедать. В меню представлены: суши, пицца, стейки, салаты, горячее. Приготовит любое блюдо специально приглашенный итальянский повар.

С открытием магазина для жителей Московской области было создано порядка 90 новых рабочих мест.

Посаженников отметил, что каждый новый открытый супермаркет – это не только новые рабочие места рядом с домом, но и дополнительный комфорт для жителей, отсутствие очередей, широкий ассортимент товаров: от продуктов питания до бытовой химии.