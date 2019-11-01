РИАМО - 1 ноя. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается нехватка квалифицированных кадров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства подчеркнул, что данная проблема стоит остро, она требует решения незамедлительно.

«Без принятия мер к 2030 году дефицит кадров составит почти 3 миллиона человек», — предупредил Путин в ходе видеоконференции с участниками движения WorldSkills и национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019.

Он отметил, что такой дефицит специалистов может привести к недополучению прибыли в экономике РФ, она может составить сотни миллиардов долларов.

По словам президента, данная проблема актуальна не только в России, но и в странах Западной Европы, а также в странах-соседях и государствах-партнерах РФ.