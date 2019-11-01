РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. В библиотеке имени Анны Ахматовой в Домодедове начались занятия в инклюзивной арт-студии «Волшебная шкатулка» для детей с особенностями развития, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Проект «Волшебная шкатулка» существует с ноября прошлого года. На занятиях в группах дети занимаются творчеством и играют.

«Я вам всем желаю от лица руководства администрации городского округа Домодедово большого творческого вдохновения, терпения и старания. Мы ждем от вас настоящих шедевров. Я верю, что у вас все получится, потому что у всех вас воображение очень богатое», – сказала начальник отдела по работе с молодежью комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Альбина Таишева.

На занятиях помогают волонтеры и психологи. Также с этого года психологи общаются с родителями детей.

«У нас сегодня было символическое занятие – делали волшебные шкатулки. Мне кажется, все прошло замечательно. Мы подарили детям сдадкие подарки, так что я думаю все довольны», – сказала руководитель добровольческого проекта «Дорогою добра» Наталия Сидоренко.