РИАМО - 1 ноя. Сведения в отношении ООО «РусПрофСтрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, так как организация нарушила условия контракта при выполнении строительных работ в учебном учреждении Химок, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные министерством строительного комплекса Московской области в отношении ООО «РусПрофСтрой» для включения в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Министерство строительного комплекса региона заключило с обществом контракт на выполнение строительно-монтажных работ в учебном корпусе Московского губернского колледжа искусств, расположенного в Химках на улице Библиотечная, дом 10.

Так как ООО «РусПрофСтрой» нарушило условия исполнения контракта, министерство приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России организация не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений.

Управление изучило представленные доказательства и пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «РусПрофСтрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.