РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Более 40 катков зальют во дворах и парках подмосковного Красногорска нынешней зимой, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина поручила руководителям профильных подразделений обеспечить праздничное оформление территории округа в едином стиле, подготовить спортивные объекты и культурно-массовые мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Всего в городском округе Красногорск этой зимой во дворах и парках будет организовано шесть лыжных трасс и более 40 катков, адресный перечень будет опубликован на официальном сайте администрации муниципалитета», – говорится в сообщении.

Ведется подготовка спортивных объектов. Подготовка льда уже началась на стадионе «Зоркий», в зависимости от погодных условий площадку планируется подготовить для массовых катаний к середине ноября.