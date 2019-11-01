РИАМО - 1 ноя. Из-за пожара на Большой Сухаревской площади в Москве было ограничено движение по Садовому кольцу — был занят правый ряд на внутренней стороне кольца, на данный момент движение уже восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

В пятницу в 15:19 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать. Три человека обратились за медпомощью. Была перекрыта часть улиц в районе пожара.

«Движение по Садовому кольцу восстановлено. Дублер и Ананьевский переулок пока перекрыты», - говорится в сообщении.