РИАМО - 1 ноя. на Большой Сухаревской площади в столице после пожара в жилом доме начал работать штаб, куда могут обратиться пострадавшие жильцы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы префектуры ЦАО.

В пятницу в 15:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2. Происходило загорание в квартире на втором этаже восьмиэтажного жилого дома, огонь частично ушел в шахту лифта. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Возгорание потушили в 17:08.

«На месте пожара развернут штаб, куда могут обратиться жильцы поврежденных или затопленных при тушении пожара квартир. Всем желающим будет предоставлено размещение в гостинице», - сказал собеседник агентства.

В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 28 человек, трое обратились за медпомощью.

Видео крупного пожара на Большой Сухаревской площади в Москве>>