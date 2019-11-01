РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Общественные пространства подмосковного Красногорска украсят к Новому году до 14 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина поручила руководителям профильных подразделений обеспечить праздничное оформление территории округа в едином стиле, подготовить спортивные объекты и культурно-массовые мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Главная новогодняя ель на площади ДК «Подмосковье» зажжет свои огни 14 декабря. К этому моменту будут украшены все общественные пространства округа», – говорится в сообщении.

В нынешнем году творческий коллектив ДК «Подмосковье» готовит новогоднее представление «12 месяцев», которое смогут посетить более 10 тысяч детей.