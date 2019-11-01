РИАМО - 1 ноя. Москомархитектура согласовала проект нового снегоплавильного пункта в столичном районе Лефортово, площадь постройки составит около 400 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сезон снегопадов только начался, и резонно встает вопрос о том, куда будет свозиться весь снег, который выпадет за ближайшие месяцы. Этот пункт поможет усовершенствовать и разгрузить уже существующую систему, принятую к реализации мэром Москвы Сергеем Собяниным несколько лет назад», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Снег, завозимый техникой на будущий пункт, будет выгружаться в секции снегоплавильных камер через решетки, которые улавливают крупный мусор. Дальше снег будет плавиться циркулирующей в камере водой, дополнительно очищаться от примесей. После этого пройдут дополнительное отстаивание, фильтрование и сбор нефтепродуктов. Дальше очищенная вода уйдет из пункта в городской коллектор.

На территории, помимо самого пункта, расположится административно-бытовой корпус. В нем будут кухня-столовая, подсобные помещения и комнаты отдыха сотрудников. Фасады оформят в контрастном формате с выступающими ритмичными элементами. Для облицовки выбраны панели четырех цветов.

Точный адрес будущего снегоплавильного пункта – Андроновское шоссе, дом 10. Проектировщик: ООО «Проект+». Заказчик: ООО «ССП Андроновка».