РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 ноя. Жительница поселка Малаховка Люберец недовольна вырубкой здоровых деревьев на Малаховском озере, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в КДЦ «Союз» состоялась встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями поселка Малаховка по вопросу благоустройства Малаховского озера. Одна из жительниц сообщила, что в парке вырубают здоровые деревья.

«Лесом мы не распоряжаемся, ни одно дерево не было вырублено без согласования с лесничеством. Вырубка сухих деревьев ведется под контролем лесничества», – сказал Ружицкий.