РИАМО - 1 ноя. Кадастровая палата по Московской области рассказала кадастровым инженерам о внесении в госреестр сведений об охранных зонах объектов, исправлении ошибок, а также о том, какие для этого необходимы документы, говорится в сообщении пресс-службы палаты.

«Эксперты Кадастровой палаты по Московской области продолжают проведение серии консультационных семинаров по вопросам землепользования для специалистов в сфере земельно-имущественных отношений на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Первым вопросом для обсуждения стала тема о необходимых документах и порядке внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений об охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).

«Некорректное формирование документов является главной причиной невозможности внесения сведений о границах ЗОУИТ в ЕГРН, в том числе рядом кадастровых инженеров не соблюдаются требования законодательства для подготовки документов», — отметила эксперт Кадастровой палаты по Московской области Александра Фокина.

Она добавила, что основные ошибки — это некорректное указание значения кода, то есть вида зоны по классификатору. Распространенная ошибка форматно-логического контроля — «повторяющиеся точки», то есть когда одна и та же координата поворотных точек границ ЗОУИТ указана несколько раз. Также документы, направляемые для внесения сведений о ЗОУИТ в ЕГРН, заверены усиленной квалифицированной электронной подписью неуполномоченного лица в нарушение требований действующего законодательства.

Эксперт Георгий Окин рассказал слушателям о том, какие строения или сооружения являются объектами вспомогательного использования. Существует несколько критериев, по которым можно определить, что объект вспомогательный. Это сооружение пониженного уровня ответственности. К ним относятся теплицы, парники, склады временного содержания, бытовки вахтового персонала и другие подобные сооружения с ограниченными сроками службы и пребыванием в них людей.

Еще одним критерием для отнесения строений и сооружений к вспомогательным является наличие на земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому строение либо сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию.

На следующем семинаре планируется рассмотрение вопроса о подготовке документов в отношении санитарно-защитных зон и внесении сведений о таковых в реестр. Кроме того, эксперты Кадастровой палаты расскажут об ограничениях использования земельных участков, попавших в границы таких зон.