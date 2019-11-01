РИАМО - 1 ноя. В Ступинской центральной районной клинической больнице спасли жизнь 37-летнему мужчине, в бронхах которого обнаружили куриную кость, находившуюся там несколько месяцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«При анализе данных компьютерной томографии органов грудной клетки врач-рентгенолог заподозрила наличие инородного тела в просвете нижнедолевого бронха правого легкого. Пациент был экстренно направлен на бронхоскопию», - сказала заведующая рентгенологическим отделением Ступинской центральной районной клинической больницы Екатерина Кобякова.

Мужчина в течение нескольких месяцев безуспешно лечился от пневмонии и жаловался на затруднение дыхания. Но назначенное лечение не давало ожидаемых результатов. Врачи заподозрили наличие в бронхах органического инородного тела - именно такое никак не отображается на флюорографическом и рентгенологическом снимке. Было решено провести компьютерную томографию.

С помощью специального прибора пациенту удалили застрявшую кость, при этом не сделав ни одного разреза.

Если инородное тело в бронхе находится довольно долго, вокруг него формируется плотная капсула с последующим рубцеванием. Из-за этого пациенты страдают рецидивирующими бронхитами, пневмониями, абсцессами, свищами. Без своевременного радикального медицинского вмешательства существует высокий риск тяжелых осложнений или даже летального исхода.

«Я очень благодарен врачам за внимательное отношение, грамотный, профессиональный подход к своему делу и, конечно, высокое мастерство», - сказал пациент.