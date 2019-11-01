РИАМО - 1 ноя. Рейтинг лучших спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва Подмосковья показал, какие учреждения получат субсидии на развитие в целях реализации государственной программы «Спорт Подмосковья» в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковье является одной из главных кузниц спортивных кадров основного и резервного составов национальных сборных практически по всем видам спорта. Это достигается благодаря развитой инфраструктуре и грамотной работе спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в Московской области проведено рейтингование спортивных учреждений и пять лучших из них, получивших высшие баллы по сводным показателям, в 2020 году будут простимулированы субсидиями из бюджета Московской области.

На рейтинг повлиял ряд показателей: число спортсменов этапа подготовки совершенствования спортивного мастерства, число спортсменов этапа подготовки высшего спортивного мастерства, число спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Московской области и Российской Федерации в 2019 году, число победителей и призеров чемпионатов и первенств России.

При составлении рейтинга не учитывались спортивные школы, получавшие в течение последних пяти лет субсидию за счет средств бюджета Московской области.

Лучшими спортшколами стали спортивная школа олимпийского резерва «Химик» городского округа Воскресенск, Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию города Мытищи, Спортивная школа городского округа Щелково, Спортивная школа олимпийского резерва городского округа Королев и спортивная школа №2 «Юность» Наро-Фоминского городского округа.

Субсидию можно расходовать на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки, обеспечение спортсменов тренировочными сборами.