РИАМО - 1 ноя. Россельхознадзор выявил нарушения при работе подмосковной организации «Рузком» в системе «Меркурий», что является нарушением закона о ветеринарии, компанию оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Нарушение было выявлено в ходе проверки ООО «Рузком» на соблюдение требований ветеринарного законодательства.

«При проведении анализа ФГИС «Меркурий» установлено, что общество не осуществляет гашение ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в электронном виде на подконтрольные товары», — говорится в сообщении.

Это является нарушением закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях.

ООО «РУЗКОМ» было привлечено к административной ответственности в октябре 2019 года и оштрафовано на 10 тысяч рублей.