РИАМО - 1 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсетях новые лимитированные карты «Тройка», посвященные 100-летнему юбилею московской службы скорой помощи.

Чтобы получить одну из 15 карт, подписчику группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте» нужно подписаться на официальную группу департамента здравоохранения столицы и сделать репост записи о конкурсе. При этом профиль должен быть открыт.

Победителей определят случайным образом 10 ноября. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.