РИАМО - 1 ноя. Министерство энергетики Московской области проводит работу по выравниванию тарифов на теплоснабжение в муниципальных образованиях, единый тариф будут постепенно вводить в городских округах с 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На встрече с главами муниципалитетов министр энергетики региона Александр Самарин подчеркнул, что необходимо стремиться к единым тарифам на коммунальные услуги на территории одного городского округа. Так, в городском круге Люберцы сейчас действуют 14 тарифов - ровно по числу теплоснабжающих организаций. Похожая ситуация в Домодедове, Богородском, Химках и многих других.

«Наша задача - сократить дифференциацию тарифов для населения Московской области и, начиная уже с 1 января 2020 года, добиться последовательного введения на территориях муниципальных образований единого тарифа на теплоснабжение», - сказал Самарин.

Ранее заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что в Московской области могут создать единую теплоснабжающую организацию, задачей которой станет снижение тарифов за отопление.