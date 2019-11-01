РИАМО - 1 ноя. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стартует новая экскурсия «Спутники: Земля из космоса» 3 ноября, в годовщину космического аппарата, запустившего в космос собаку Лайку, говорится в сообщении пресс-службы центра «Космонавтика и авиация».

«Во время тематического тура посетители узнают об эволюции спутников, их современном применении и пользе для человечества, а также познакомятся с историей малого космического аппарата «ВДНХ-80», отправленного на орбиту в честь юбилея выставки», - говорится в сообщении.

Старт экскурсии выбран неслучайно 3 ноября, ведь в этот день отмечается 62-я годовщина запуска «Спутника-2» — второго космического аппарата, впервые доставившего в космос живое существо — собаку Лайку. Участники экскурсии смогут увидеть макет этого спутника и познакомиться с важнейшими этапами развития и эволюции космических аппаратов — от первых попыток исследования Земли за ее пределами до самых современных разработок.

Гости узнают, как проходят исследования грозовых разрядов в атмосфере, какими методами ведется изучение характеристик поверхности океана, как отслеживается уровень загрязнения углекислым газом или другими веществами, познакомятся со спутниками, помогающими отслеживать миграции жителей океана, птиц и животных, определять потенциальные места залегания нефти, других полезных ископаемых и так далее.

В интерактивной зоне «Центр управления полетами» участники экскурсии смогут увидеть траекторию движения спутника «ВДНХ-80», запущенного на орбиту Земли 5 июля в честь юбилея выставки. На экране можно оценить радиационную обстановку, активность Солнца, общий вид магнитного поля Земли и мощность геомагнитной бури — данные, которые передает малый космический аппарат.

Экскурсия «Спутники: Земля из космоса» стала третьим тематическим туром в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в дополнение к уже существующим экскурсиям «Жизнь на орбите» и «Планеты Солнечной системы». Помимо этого, в павильоне «Космос» проводятся обзорные туры по основной экспозиции, по выставке «Время и космос», которая будет работать до 12 января 2020 года.