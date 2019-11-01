РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. В поликлинике №1 Подольска рабочие увеличили количество светильников при ремонте первого этажа после проверки, сообщается на странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу Максимович посетил Подольскую городскую поликлинику №1 с рабочим визитом. Совместно с заместителем главы администрации округа Евгением Соловьевым, депутатом совета депутатов Александром Скобенниковым, главным врачом учреждения Натальей Архиповой и многими другими он проинспектировал ход ремонта 1 этажа поликлиники.

«Ранее на объекте мы были 29 октября. Во всех кабинетах и помещениях заканчиваются отделочные работы. В прошлый свои визит акцентировал внимание на освещении входной зоны. Количество осветительных приборов увеличили. Стало значительно светлее и комфортнее. Но недоделок еще много. Представители подрядной организации гарантировали их исправить в ближайшее время и подготовить дефектовочную ведомость с указанием перечня всех незавершенных работ на сегодняшний день», – сказал Максимович.