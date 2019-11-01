РИАМО - 1 ноя. Столичные следователи проведут проверку информации о мошеннических действиях с квартирой пенсионерки, являющейся ветераном Великой Отечественной войны, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сюжет о женщине, проживающей на Автозаводской улице в Москве, вышел в эфир одного из телеканалов. Из сюжета стало известно, что женщина узнала о том, что у ее квартиры новый собственник при оформлении завещания на внука. По документам, продемонстрированным в компетентном органе, новым владельцем является женщина, которая приходила в гости и стригла ветерана.

«Следователи проверят все изложенные в сюжете факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.