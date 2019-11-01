РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 ноя. Учителя подмосковных Котельников поучаствовали в международной акции «Большой этнографический диктант», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.
В пятницу педагоги общеобразовательных учреждений приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
«Тестирование на знание культуры и традиций народов России приурочено ко Дню народного единства. Ответить на сложные вопросы большого этнографического диктанта учителя смогли в онлайн-формате и сразу же узнать, насколько хорошо им знакомы традиции и культура многочисленных народов России», – говорится в сообщении.
Среди участников диктанта есть педагоги, которые набрали 90 и 95 баллов. Каждый педагог получил электронный сертификат. Все желающие могут пройти онлайн-тестирование до 4 ноября на сайте.
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина
14 вопросов | Пройден 40 раз
1 ноября проводится «Большой этнографический диктант». Вы можете проверить свой уровень этнографической грамотности вместе с РИАМО.
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (2/14)
Россия – федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов: республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. Столько республик в составе Российской Федерации?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (9/14)
Удмурты называют его Тол Бабай, буряты – Сагаан Убугун, чуваши – Хёл Муччи, якуты – Чысхаан, тувинцы – Соок-Ирей, карелы – Паккайне, татары и башкиры – Кыш Бабай, марийцы – Йушто Кугыза. Под каким именем он известен каждому жителю России?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (13/14)
Самая северная территория Ямало-Ненецкого автономного округа – остров Белый в Карском море. Это священный остров для ненцев. По преданию, на него нельзя брать женщин, чтобы не разозлить хозяина этих земель – Сэра Ирика. Как переводится на русский это имя?
Что-то про народы, населяющие Россию, вы явно слышали. Но можете и перепутать удмуртов с бурятами. Чтобы не попасть впросак, почаще смотрите образовательные шоу, проходите тесты или участвуйте в этнографических диктантах.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии