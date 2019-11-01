РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 ноя. Учителя подмосковных Котельников поучаствовали в международной акции «Большой этнографический диктант», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В пятницу педагоги общеобразовательных учреждений приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

«Тестирование на знание культуры и традиций народов России приурочено ко Дню народного единства. Ответить на сложные вопросы большого этнографического диктанта учителя смогли в онлайн-формате и сразу же узнать, насколько хорошо им знакомы традиции и культура многочисленных народов России», – говорится в сообщении.

Среди участников диктанта есть педагоги, которые набрали 90 и 95 баллов. Каждый педагог получил электронный сертификат. Все желающие могут пройти онлайн-тестирование до 4 ноября на сайте.