РИАМО - 1 ноя. Московским областным управлением Федеральной антимонопольной службы России в отношении ООО «Вектор-Ф» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 3,6 миллиона рублей за картельный сговор на торгах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Вектор -Ф» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых ФКУЗ «Центральная аптека №1» МВД РФ, ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» и других.

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.