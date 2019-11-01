РИАМО - 1 ноя. Сотрудники МЧС городского округа Балашиха рассказали работникам парка семейного отдыха «JokiJoya», расположенного в ТРЦ «Эдельвейс» в микрорайоне Железнодорожный, об основных действиях при возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона и отдела надзорной деятельности по городскому округу Балашиха провели на территории парка семейного отдыха «JokiJoya» в ТРЦ «Эдельвейс» пожарно-тактические занятия по правилам пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

«Инспекторы отдела рассказали и показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Также сотрудники МЧС провели практические занятия по эвакуации посетителей из семейного парка отдыха «JokiJoya» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделялось детям», – отмечается в сообщении.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений, в свою очередь, отработали действия по эвакуации условно пострадавших из семейного парка, его сложных лабиринтов и аттракционов, а также оказали первую помощь условно пострадавшим.

Всем участникам пожарно-тактических занятий была вручена наглядная агитация по пожарной безопасности.