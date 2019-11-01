РИАМО - 1 ноя. Пожар площадью 1,7 тысячи квадратных метров на складе в Чехове удалось ликвидировать, пострадавших нет, на месте работали 59 спасателей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в складском помещении на улице Комсомольская, владение 3, произошел пожар.

«Пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

В ликвидации пожара принимали участие 16 единиц техники и 59 человек, из них от МЧС — 27 человек и семь единиц техники.

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