РИАМО - 1 ноя. На улице Осташковской в Москве начали демонтировать пятиэтажку по программе реновации, освобожденные участки передадут под застройку, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Департамент строительства приступил к демонтажу очередной пятиэтажки по программе реновации в районе Бабушкинский по адресу: Осташковская улица, дом №9, корпус 4. Кроме этого, недавно мы завершили снос соседних пятиэтажек на этой улице – дом №9, корпуса 2 и 3. Освобожденные участки передадут под застройку по программе реновации», - сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Ранее жители пятиэтажек переехали в новые дома в том же районе. Они получили квартиры в домах №№29, корпус 2, 39 и 41 на улице Летчика Бабушкина.

При демонтаже всех расселенных по программе реновации жилых домов используют технологию умного сноса. Она включает в себя несколько этапов. На первом внутри здания демонтируют отдельные элементы с разделением их по группам (фаянс и керамика, стекло, столярные изделия и другие). Затем с помощью специального экскаватора разбирают железобетонный остов здания.

Технология умного сноса позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев.

Всего с начала программы в Москве демонтировано 13 жилых домов.

«В районе Бабушкинский в программу реновации включено 93 жилых дома. Для начала реализации программы в районе подобрано восемь стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых», - добавил Бочкарев.