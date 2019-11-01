РИАМО - 1 ноя. В День народного единства, 4 ноября, в столице пройдет множество массовых мероприятий, некоторые улицы будут перекрыты, местами ограничат движение, автомобилистов призвали внимательнее выбирать места для парковки, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Московский паркинг» просит автомобилистов внимательнее подходить к планированию поездок, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и не мешать движению общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Парковка на улицах Москвы 4 ноября будет бесплатной, в том числе и на улицах с максимальным тарифом 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.