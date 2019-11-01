РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Подольская фабрика нетканых материалов «Весь мир» в ноябре представит свою продукцию на выставке в немецком Дюссельдорфе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Дюссельдорфе с 5 по 8 ноября пройдет выставка-конгресс, посвященная вопросам безопасности, охраны труда и здоровья на рабочем месте. Мероприятие организовано при поддержке немецкой выставочной компании «Messe Düsseldorf GmbH». На выставке будут представлены новые продукты, современные решения, идеи, которые помогут сделать рабочее место более безопасным, а рабочий процесс – максимально эффективным. Ожидается, что в ней примут участие 2,1 тысяч компаний из 64 стран.

«Подольск на выставке представит фабрика нетканых материалов «Весь мир». Предприятие разместит свою продукцию на коллективном российском стенде Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Фабрика «Весь Мир» выпускает материалы и ткани в рулонах для пошива повседневной и медицинской одежды, изготовления матрасов, обивки для мягкой мебели, домашнего текстиля и материалы для строительных нужд», – говорится в сообщении.

Параллельно с выставкой пройдет 36-й международный конгресс по гигиене и медицине труда в конгресс-центре Дюссельдорфа (CCD). Его программа сосредоточена на интерактивном обмене с 350 экспертами из политических, исследовательских кругов и специалистами по безопасности и гигиене труда. Самый важный конгресс в этом секторе организован Федеральной ассоциацией безопасности и гигиены труда Германии.