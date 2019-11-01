РИАМО - 1 ноя. На Казанском и Киевском вокзалах в столице 3 ноября пройдет ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств», где посетители увидят выступления известных творческих коллективов и вокально-танцевальные флешмобы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Постановка «Ночная симфония поездов» на Казанском вокзале станет одним из центральных событий «Ночи искусств» в этом году. Она пройдет с 18:30 до 01:00 и будет состоять из четырех частей», - говорится в сообщении.

Музыкальное представление на Казанском вокзале откроет трио пианистов-виртуозов Bel Suono. Участники коллектива порадуют слушателей исполнением шедевров классики, джаза и популярной музыки, используя в выступлении современные технологии света и звука.

Во втором блоке прозвучит программа «Любовь и дороги» – солисты Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова представят необычные перевоплощения героев знаменитых опер.

В третьей части пассажиры и гости вокзала услышат кантату Карла Орфа Carmina Burana. Ее исполнят солисты хора имени А.В. Свешникова совместно с симфоническим оркестром «Золотой век».

Завершит «Ночь искусств» на Казанском вокзале музыкальная программа под названием «Ночная музыка». В ней примет участие заслуженная артистка России Елена Ревич, которая исполнит на скрипке шедевры классической музыки.

На Киевском вокзале «Ночь искусств» пройдет с 17:30 до 19:30. Акцию откроет Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, представив программу «Vauxhall song. Большая ночная серенада». Завершится программа вокально-танцевальным флешмобом «Акапелла» и «Поющие пассажиры».