РИАМО - 1 ноя. Истринский дом культуры является одним из самых красивых сооружений округа, в скором времени ему вернут классический облик, архитектурная комиссия уже согласовала архитектурно-художественное решение проекта капитального ремонта здания, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Здание было построено в 1961 году и имеет выраженную классическую стилистику 1950-х годов. Его украшает торжественный портик под фронтоном со скульптурной композицией. Находится дом культуры по адресу: Истра, Первомайская улица, дом 3.

«Истринский культурно-досуговый комплекс много десятилетий является точкой притяжения жителей городского округа, сегодня здесь работают свыше тридцати различных клубов и коллективов художественной самодеятельности. В ходе реализации проекта, который был согласован Мособлархитектурой, будет проведен капитальный ремонт здания Дома культуры и благоустройство прилегающей территории», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, будет проведено техническое переоснащение помещений, что позволит расширить возможности работы творческих студий и проведения театрально-концертных постановок. Также проектом предусмотрено максимальное сохранение стилистики архитектуры и интерьеров здания.

Изучив архивные фото, архитекторы предлагают восстановить парадную лестницу в первоначальном виде, демонтировав появившейся впоследствии подиум. Интерьеры они также намерены «очистить» от чужеродных элементов.

«Истринский Дом культуры – здание редкого качества и сохранности. Мы поддержали представленный на рабочую группу проект как пример деликатного отношения к наследию, бережного воссоздания с использованием современных строительных технологий и материалов», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.