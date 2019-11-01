РИАМО - 1 ноя. Решением Верховного суда РФ ликвидировано движение «За права человека» и его структурные подразделения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сведения об общественной организации будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц», - отмечается в материале.

Пока судебное решение в законную силу не вступило. Глава движения, правозащитник Лев Пономарев не согласился с решением суда и намерен его обжаловать.

В феврале этого года движение «За права человека» было включено в список иностранных агентов. По данным СМИ, общественники получали гранты от зарубежных структур. Поводом для подачи иска в Верховный суд о ликвидации движения стали многочисленные нарушения закона об иноагентах.