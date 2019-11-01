РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. В подмосковном Подольске полицейские задержали ранее судимого жителя Астраханской области по подозрению в краже телефона из раздевалки организации, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 42-летнего жителя Краснодарского края о том, что неизвестный, находясь в раздевалке коммерческой организации, расположенной в одном из домов по улице Троицкая деревни Коледино Подольска, украл мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 47-летний ранее судимый житель Астраханской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Задержанный находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.