РИАМО - 1 ноя. В октябре продажи зимней резины в Москве на сайте Avito выросли на 3% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом цена на данный товар поднялась на 8%, говорится в сообщении пресс-службы Avito.

«По сравнению с прошлым годом водители в Москве стали активнее заниматься вопросом покупки зимних шин: спрос вырос на 13% за год, а предложение – на 10%. В октябре количество сделок в городе увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом стоимость зимних шин выросла на 8% и составила 8,4 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

В целом по России рост продаж составил 17% за год, лидером по объему сделок стал Красноярск, где шины стали покупать на 68% активнее. Далее идут Ростов-на-Дону и Воронеж – 34% и 31% соответственно.

Предложение по стране увеличилось за год на 15%. Жители почти всех крупнейших городов стали чаще выставлять на продажу зимнюю резину.

Уловив растущий спрос на зимнюю резину, российские продавцы повысили среднюю цену на 8%, до 8151 рубля. Подорожание отмечено в 20 крупнейших городах. Первую тройку по увеличению стоимости за год составили Екатеринбург (20%), Краснодар и Уфа (по 16%).

Avito - популярный сайт объявлений в России. Ежемесячная аудитория сайта составляет 36,7 миллиона человек.