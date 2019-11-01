РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Традиционный фестиваль молодежи породненных городов «Новый мир» проведут в подмосковном Красногорске 8 ноября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Восьмого ноября в ДК «Подмосковье» пройдет ХVIII Красногорский открытый фестиваль молодежи породненных городов «Новый Мир 2019», – говорится в сообщении.

Цель фестиваля дружбы и творчества – популяризация основных направлений молодежных программ и молодежного творчества разных стран, формирование инновационных методов взаимодействия городов-побратимов в сфере работы с молодежью, развитие дружеских связей с городами-побратимами, поддержка молодежных инициатив и неформальных молодежных движений, а также развитие молодежной дипломатии.

«Мы перелистываем страницы, меняем форматы, но сохраняем главную традицию – дружить и открывать новые творческие миры, стирая границы между странами и континентами», – добавляется в сообщении.

Начало фестиваля в 17:00.