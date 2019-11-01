РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. В ноябре текущего года в Балашихе запустят мобильную систему для контроля уборки дворовых территорий и общественных пространств в зимний период, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В этом году (2019 – ред.) на период зимнего содержания мы будем внедрять мобильное приложение, с помощью которого сможем контролировать уборку дворовых территорий. Система сможет определять зоны, в которых уже была проведена уборка и показывать территории, на которые муниципалитетам необходимо будет обратить внимание», – сказала заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова.

Она добавила, что в приложение занесут очертания тротуаров и внешние границы дворовых территорий. К каждому двору будет прикреплен дежурный. Также будет проводится сравнительная фотосъемка до уборки и после. Мобильное приложение внедрят в Балашихе в ноябре текущего года.

С начала ноября мобильную систему запустят в тестовом режиме в Одинцове, Жуковском и части Домодедова. В остальных муниципалитетах приложение начнет работать с 16 ноября.